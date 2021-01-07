Маск стал самым богатым человеком в мире

Американский предприниматель Илон Маск, руководящий компаниями Tesla и SpaceX, стал самым богатым человеком в мире. Об этом сообщил телеканал CNBC.

По подсчетам экспертам, состояние Маска увеличилось до $185 млрд из-за подорожания акций Tesla на торгах. Ранее первую строчку в рейтинге занимал глава Amazon Джефф Безос, чье состояние в настоящий момент оценивается в $184 млрд.

За последние 13 месяцев состояние Маска выросло на $100 млрд. В январе 2020 года он занимал 35-е место в рейтинге Bloomberg. (Газета.Ру)