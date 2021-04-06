Маск раскрыл причину взрыва прототипа корабля Starship

Прототип космического корабля Starship SN11 американской частной компании SpaceX взорвался из-за утечки метана, сообщил глава компании Илон Маск.

«Небольшая утечка метана привела к возгоранию двигателя номер два и сожгла часть бортовой радиоэлектронной аппаратуры. Мы всеми возможными способами устраняем неполадки», — написал Маск в своем аккаунте в Twitter .

На сайте NASA SpaceFlight.com появилось сообщение о том, что новый прототип Starship, SN15, готовится к выкатке на стартовую площадку. Ранее Маск отметил, что SN15 — это прототип с более усовершенствованными дизайном, программным обеспечением и двигателем.

SN11 взорвался в ходе испытаний в американском штате Техас 30 марта. Это уже третье неудачное испытание в этом году. Прототип SN10 взорвался спустя несколько минут после посадки в ходе испытаний в начале марта, до этого в феврале взорвался прототип корабля SN9 после тестового подъема на высоту 10 километров.

SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс. (РИА Новости)