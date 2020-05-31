Маск пообещал сделать все для успешного завершения полета Crew Dragon

Глава SpaceX Илон Маск пообещал сделать все, чтобы астронавты Даг Херли и Боб Бенкен безопасно вернулись домой после полета на Crew Dragon к МКС.
Новейший пилотируемый корабль Crew Dragon стартовал с мыса Канаверал в испытательный пилотируемый полет в субботу в 22.22 мск. Его стыковка с МКС намечена на 17.29 мск в воскресенье. Запуск Crew Dragon стал первым пилотируемым полетом США с 2011 года, кода была завершена программа «Спейс шаттл».
«У нас до сих пор стоит задача добраться до МКС и вернуться, а возвращение во многом еще опаснее (чем старт)… Мы сделаем все что можем, чтобы вернуть их домой безопасно», — сказал Маск на пресс-конференции после старта.
Он признался, что после успешного запуска его «переполняют эмоции, и, честно говоря, сложно говорить».