Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в Twitter поблагодарил журнал Time за признание его человеком года.

«Спасибо!», — написал он в ответ на твит Time, который опубликовал фото нового журнала с Маском на обложке.

Ранее Маск был признан «Человеком года» по версии журнала Time. Об этом сообщается на сайте издания.

В издании обратили внимание, что «по мановению пальца» Маска фондовый рынок может как взлететь, так и рухнуть. Также авторы напомнили, что армия поклонников предпринимателя следит за каждым его высказыванием.

В Time считают, что 2021 год по-настоящему стал прорывным для Маска. Связано это, в том числе, с выигрышем SpaceX эксклюзивного контракта с NASA на отправку американских астронавтов на Луну. Не менее масштабные планы у Маска на производство электромобилей Tesla.

При этом Маск говорил, что подумывает уйти с работы в Tesla и других компаниях, чтобы стать блогером. (gazeta.ru)