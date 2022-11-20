Миллиардер и глава Twitter Inc. Илон Маск планирует продолжать увольнения сотрудников компании, не согласных на увеличение рабочего времени, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в компании.

Уточняется, что в этот раз увольнения могут коснуться отделов продаж и партнерских отношений. Массовые увольнения начались в компании после того, как Маск выдвинул персоналу ультиматум — сохранение рабочих мест при увеличении рабочих часов.

Маск завершил сделку по приобретению Twitter за $44 млрд и первым делом уволил руководителей соцсети.