Основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск продал свои акции на $6,9 млрд. По его словам, деньги могут понадобиться, если он проиграет суд и ему придется купить Twitter. Об этом сообщил канал CNBC со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Илон Маск заявил, что в случае, если он выиграет суд с Twitter, он выкупит акции обратно. По подсчетам экономистов, за последние месяцы он продал почти все свои акции Tesla на сумму в $32 млрд. Миллиардер оставил себе акции на $155 млн.

После этих новостей цена акций на биржах упала минимум на 2,44% — до $850 за бумагу.