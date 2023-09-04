Машина для разминирования азербайджанского производства передана ANAMA.

Как сообщает #, предприниматели пожертвовали в Фонд возрождения Карабаха машину для разминирования «Revival P» производства группы компаний «Improtex».

4 сентября состоялась церемония презентации, посвященная передаче Фондом этой машины Агентству по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).

На церемонии присутствовали председатель Правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, председатель Правления Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Вугар Сулейманов, руководство группы компаний «Improtex», член Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха, депутат Милли Меджлиса Фатма Йылдырым, партнеры и доноры Фонда, а также представители СМИ.

Затем председателю Правления ANAMA был вручен сертификат машины для разминирования «Revival P».

Затем участники мероприятия ознакомились с машиной «Revival P».