Кандидат в президенты Франции и глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила в эфире радиостанции Europe 1 о необходимости страны принять активное участие в установлении более близких отношений между Россией и альянсом НАТО, сообщает РИА «Новости».

«Когда война закончится и будет подписано соглашение о мире, необходимо будет, чтобы Франция внесла свой вклад в сближение НАТО и России», — сказала она.

Ранее телеканал BFM TV сообщил, что 59% зрителей решающих предвыборных дебатов во Франции находят действующего президента страны Эммануэля Макрона более убедительным, чем его соперницу Марин Ле Пен. Опрос проводился среди 650 зрителей старше 18 лет в интернете.

10 апреля во Франции состоялся первый тур выборов президента. По данным французских СМИ, явка на французских выборах составила примерно 73%. Во второй тур, который состоится 24 апреля, вышли Марин Ле Пен и действующий президент Франции Эммануэль Макрон.