Актер и телеведущий Марат Башаров уволен из театра «Школа современной пьесы», художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз заявил, что тот больше никогда не появится на сцене театра.

«Артист нашего театра Марат Башаров в нынешней сложнейшей, крайне напряженной ситуации повел себя отвратительно, как не может и не должен вести себя человек, артист, гражданин! Я однозначно осуждаю поведение и проявления артиста Башарова М. А. и принимаю решение о невозможности нашей дальнейшей совместной работы», — сказал он.

Ранее в Instagram Башаров поблагодарил президента РФ Владимира Путина за спецоперацию по демилитаризации, написав «Спасибо!».

По словам худрука, сейчас театр находится в городе Лимассол (Кипр), все запланированные спектакли состоятся.

На место Башарова утвердили кандидатуру заслуженного артиста РФ Вади Колганова. Сам артист пока не прокомментировал данную информацию (aif.ru).