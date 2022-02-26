Актер и телеведущий Марат Башаров уволен из театра «Школа современной пьесы», художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз заявил, что тот больше никогда не появится на сцене театра.
«Артист нашего театра Марат Башаров в нынешней сложнейшей, крайне напряженной ситуации повел себя отвратительно, как не может и не должен вести себя человек, артист, гражданин! Я однозначно осуждаю поведение и проявления артиста Башарова М. А. и принимаю решение о невозможности нашей дальнейшей совместной работы», — сказал он.
Ранее в Instagram Башаров поблагодарил президента РФ Владимира Путина за спецоперацию по демилитаризации, написав «Спасибо!».
На место Башарова утвердили кандидатуру заслуженного артиста РФ Вади Колганова. Сам артист пока не прокомментировал данную информацию (aif.ru).