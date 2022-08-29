Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с нидерландским «Аяксом» о трансфере нападающего Антони.

Об этом в социальной сети отметил итальянский журналист Фабрицио Романо.

По его информации, МЮ заплатит за футболиста сборной Бразилии 100 млн евро, а контракт 22-летнего игрока будет рассчитан до 2027 года с опцией продления еще на один сезон.

Подписание соглашения должно состояться 29 августа.

СМИ нынешним летом неоднократно сообщали о намерении главной звезды «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду покинуть клуб.