«Манчестер Сити» в седьмой раз стал чемпионом Англии

«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии по футболу сезона-2020/21. Это стало известно после поражения занимающего второе место «Манчестер Юнайтед» от «Лестера» со счетом 1:2.

Подопечные Хосепа Гвардиолы опережают «Манчестер Юнайтед» на 10 очков. Командам осталось провести в чемпионате по три матча.

«Манчестер Сити» в седьмой раз стал чемпионом Англии, в прошлом сезоне титул выиграл «Ливерпуль». 29 мая команда сыграет в финале главного еврокубкового турнира против «Челси».

«Манчестер Сити» обогнал «Челси» по количеству побед в чемпионатах Англии и сравнялся по этому показателю с «Астон Виллой». Больше чемпионств у «Манчестер Юнайтед» (20), «Ливерпуля» (19), «Арсенала» (13) и «Эвертона» (9).