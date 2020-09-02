«Манчестер Сити» согласовал контракт с Месси на €700 млн

«Манчестер Сити» согласовал контракт с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси, сообщает Daily Record.

По информации издания, соглашение будет рассчитано на пять лет с общей суммой €700 млн. Аргентинцу в качестве частичной оплаты предложили долю в компании City Football Group, которая управляет английским клубом. Однако из-за сложностей, связанные с оценкой стоимости фирмы, аргентинец предпочтет денежное вознаграждение.

Отмечается, что форвард будет играть за «Манчестер Сити» в течение трех лет, а затем перейдет в «Нью-Йорк Сити».

Месси является воспитанником каталонской команды. Он дебютировал за основной состав в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 34 титула. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошлом сезоне он принял участие в 33 матчах чемпионата Испании, в которых забил 25 мячей и отдал 21 передачу.

После неудачного сезона аргентинец уведомил клуб о своем желании досрочно разорвать контракт. (Газета.Ру)