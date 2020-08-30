«Манчестер Сити» предложил Месси контракт на €500 млн

«Манчестер Сити» предложил €500 млн нападающему «Барселоны» Лионелю Месси, сообщает журналист Танкреди Палмери в Twitter.

По информации источника, зарплата аргентинца в английском клубе составит €50 млн в год, а контракт будет рассчитан на пять лет. Отмечается, что форвард будет играть за «горожан» в течение трех лет, а затем перейдет в «Нью-Йорк Сити», который также принадлежит руководству «Манчестер Сити». Месси получит подъемные в размере €250 млн. Подписной бонус нападающий получит при переходе в американский клуб.

Месси является воспитанником каталонской команды. Он дебютировал за основной состав в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 34 титула. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошлом сезоне он принял участие в 33 матчах чемпионата Испании, в которых забил 25 мячей и отдал 21 передачу.

После неудачного сезона аргентинец уведомил клуб о своем желании досрочно разорвать контракт.(Газета.Ru)