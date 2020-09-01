«Манчестер Сити» хочет заполучить Месси бесплатно

В переходе форварда «Барселоны» Лионеля Месси в «Манчестер Сити» возникли сложности.

«Горожане» проанализировали все финансовые затраты на трансфер. По итогам оценки было принято решение, что переход аргентинца за деньги неприемлем для «Сити», сообщает Mundo Deportivo.

Английский клуб будет готов подписать Месси только в том случае, если за трансфер не придется платить. Зарплата футболиста уже станет серьезной нагрузкой для «Манчестер Сити».

Также англичане не хотят рисковать с финансовым фэйр-плей после разбирательств с УЕФА. (sports.ru)