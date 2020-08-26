«Манчестер Сити» готов заплатить за Месси €200 млн

Английский «Манчестер Сити» готов заплатить за форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси €200 млн, сообщает журналист Танкерди Палмери в Twitter.

Отмечается, что «горожане» готовят официальное предложение по трансферу аргентинца.

Аргентинец выступает за сине-гранатовых с 2003 года. Сообщалось, что форвард решил воспользоваться опцией соглашения, которая позволяет ему расторгнуть контракт в одностороннем порядке в конце каждого сезона.

Ранее сообщалось о том, что Месси не перейдет в парижский «ПСЖ». (Газета.Ру)