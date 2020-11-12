«Манат — некий чек для обмена долларов по курсу Центробанка» — Гасанов

Денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении и обязательства центрального банка перед кредитными организациями, на 1 ноября этого года составила 12 103,6 млн манатов. По данным Центрального банка Азербайджана, это на 1% меньше, чем было на 1 октября. По сравнению с началом года денежная база снизилась на 0,4%, а за последний год выросла на 17,5%.

О том, как и почему меняется денежная база в Азербайджане, в беседе с # рассказал финансовый эксперт Акрам Гасанов.

«Говоря о денежной базе в Азербайджане, необходимо учитывать, что она привязана к валютным резервам Центробанка и являет собой корреляцию котировок маната к доллару. Денежная база формируется относительно установленного Центробанком валютного курса и валютных резервов ЦБА. Скажем, на 30 октября валютные резервы ЦБА составили 6 млрд. 467 млн. 800 тыс. долларов, а денежная база на это число фиксируется на уровне 12 млрд. 103 млн. 600 тыс. манатов. Как видно, денежная база равна валютным резервам по курсу маната к доллару. Впрочем, это соотношение почти неизменно», — говорит специалист.

Самые низкие показатели денежной базы, заметил он, наблюдались в марте и апреле. Весной этого года на пике пандемии несколько сократились валютные резервы и тут же уменьшилась денежная база. Центробанк держит денежную базу в четком соотношении с собственными валютными резервами при небольших расхождениях в ту или иную сторону. А ведь можно говорить о каких-то радикальных изменениях в показателях денежной базы только если соотношение ее к валютным резервам регулятора меняется. Однако упомянутые показатели тесно взаимосвязаны и каких-либо изменений в нашем случае не происходит.

Центробанк всегда выпускает столько национальной валюты, сколько сможет купить по курсу к доллару, пояснил эксперт. При этом существенного роста денежной базы в текущем финансовом цикле не наблюдается. В начале года упомянутый показатель был на уровне 11 млрд. 543 млн. манатов, а сейчас он составил 12 млрд. 103 млн. манатов, т.е. вырос незначительно. Если обратить внимание на валютные резервы, там тоже имеется несущественный рост — если в начале года валютные резервы составляли 6 млрд. 340 млн. долларов, то на конец октября они достигли 6 млрд. 467 млн. долларов.

«Я всегда отмечал, что наша национальная валюта не выполняет присущих ей функций. Это некий чек для обмена долларов по курсу Центробанка. Денежная база в стране формируется с учетом уровня валютных резервов ЦБА, выпускающего в оборот ровно столько национальных дензнаков, сколько у него есть в резервах долларов. К вопросу о том, почему эти резервы не уменьшились, а даже выросли на фоне пандемии и войны? Дело в том, что мы поддерживаем национальную валюту не за счет резервов главного банка, а за счет накоплений Государственного нефтяного фонда. Активы ГНФАР в несколько раз превышают валютные резервы регулятора и все расходы идут оттуда. Этим объясняется стабильность резервов Центрального банка», — пояснил собеседник.

По словам Гасанова, именно этим объясняется некоторый рост денежной базы в текущем году: «В марте, апреле и мае был пик пандемии и резервы уменьшились, но в июне начался рост, поскольку принялись понемногу накачивать экономику деньгами, были приняты государственные программы по кредитованию и пр. И поскольку рассматриваемое изменение незначительное, скорее всего, увеличились государственные расходы, и Центробанк выпустил больше денег на эти цели».