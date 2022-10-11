Гонщик команды Red Bull Макс Ферстаппен досрочно завоевал чемпионство по итогам сезона-2022 «Формулы-1», сообщает #.
Титул стал для Ферстаппена вторым в карьере – ранее он оказался сильнейшим в 2021 году. Нидерландец сравнялся по количеству титулов с Фернандо Алонсо, Микой Хаккиненом, Эмерсоном Фиттипальди, Грэмом Хиллом, Джимом Кларком и Альберто Аскари.
Макс – 17-й в истории многократный чемпион мира и 11-й пилот, завоевавший два титула подряд.
Ф1 начислила полные очки за Гран-при Японии, несмотря на то, что пилоты не проехали 75 процентов дистанции.
Решение мотивировано тем, что частичные очки начисляются за заезды, которые были остановлены и не возобновлены, а в Сузуке гонка была продолжена.
Полная таблица результатов 18-й этапа Ф1
Гран-при Японии
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 28 кругов
2. Серхио Перес («Ред Булл») +27,066
3. Шарль Леклер («Феррари») +31,763
4. Эстебан Окон («Альпин») +39,685
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +40,326
6. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +46,358
7. Фернандо Алонсо («Альпин») +46,369
8. Джордж Расселл («Мерседес») +47,661
9. Николас Латифи («Уильямс») +1.10,143
10. Ландо Норрис («Макларен») +1.10,877
11. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.12,877
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.13,904
13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.15,599
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.26.016
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.26,496
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1.27,043
17. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1.28,091
18. Мик Шумахер («Хаас») +1.32,523
Сошли:
Алекс Албон («Уильямс»)
Карлос Сайнс («Феррари»)
Общий зачет
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 360 очков
2. Шарль Леклер («Феррари») – 237
3. Серхио Перес («Ред Булл») – 235
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 206
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 202
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 178
7. Ландо Норрис («Макларен») – 10