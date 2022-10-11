Титул стал для Ферстаппена вторым в карьере – ранее он оказался сильнейшим в 2021 году. Нидерландец сравнялся по количеству титулов с Фернандо Алонсо, Микой Хаккиненом, Эмерсоном Фиттипальди, Грэмом Хиллом, Джимом Кларком и Альберто Аскари.

Макс – 17-й в истории многократный чемпион мира и 11-й пилот, завоевавший два титула подряд.

Ф1 начислила полные очки за Гран-при Японии, несмотря на то, что пилоты не проехали 75 процентов дистанции.

Решение мотивировано тем, что частичные очки начисляются за заезды, которые были остановлены и не возобновлены, а в Сузуке гонка была продолжена.

Полная таблица результатов 18-й этапа Ф1

Гран-при Японии 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 28 кругов

2. Серхио Перес («Ред Булл») +27,066

3. Шарль Леклер («Феррари») +31,763

4. Эстебан Окон («Альпин») +39,685

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +40,326

6. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +46,358

7. Фернандо Алонсо («Альпин») +46,369

8. Джордж Расселл («Мерседес») +47,661

9. Николас Латифи («Уильямс») +1.10,143

10. Ландо Норрис («Макларен») +1.10,877

11. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.12,877

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.13,904

13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.15,599

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.26.016

15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.26,496

16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1.27,043

17. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1.28,091

18. Мик Шумахер («Хаас») +1.32,523 Сошли: Алекс Албон («Уильямс»)

Карлос Сайнс («Феррари»)