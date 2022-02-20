Президент Франции Эммануэль Макрон проведет переговоры с президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем в ближайшие часы. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что переговоры Макрона с Байденом и Шольцем пройдут после обмена мнениями с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Ранее стало известно, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан проведет встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым.

До этого Путин и Макрон договорились организовать встречу рабочей группы по деэскалации в Донбассе.