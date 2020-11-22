Макрон признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана

Обнародовано видео, на котором президент Франции Эммануэль Макрон признает, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана.

Этим видео в своем аккаунте Facebook поделилась глава Азербайджанского дома в Париже, генеральный секретарь Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Мирвари Фаталиева.

Она также процитировала его выступление, где Эммануэль Макрон отметил, что 7 оккупированных районов принадлежат Азербайджану.

«Согласно международному праву, Нагорный Карабах и другие 7 прилегающих к нему районов признаны Организацией Объединенных Наций территорией Азербайджана. Поэтому, если нет стремления к суверенному государству, не вмешивайтесь в этот вопрос», — сказал Макрон.