Президент Франции Эммануэль Макрон предлагал Украине «пойти на определённые уступки в отношении суверенитета» для того, чтобы помочь президенту России Владимиру Путину «сохранить лицо». Об этом в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 сказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, это было «не очень корректно». Зеленский отметил, что Украина не готова «что-то кому-то сохранять и терять из-за этого территории».

В чём состояла суть предложения Макрона и когда именно он делал своё предложение, Зеленский не сказал. Лично Макрон в последний раз посещал Москву и Киев в начале февраля, ещё до начала российского широкомасштабного вторжения, но уже на фоне сообщений о сосредоточении российских войск на границе Украины. Пресса тогда писала, что Макрон мог привести Зеленскому предложения от Путина, связанные, в частности, с согласием на условия России относительно трактовки Минских соглашений. Война началась примерно через две недели после визита французского президента.

Как сказал в своём интервью Зеленский, «не надо Эммануэлю делать те или иные дипломатические па». Вместо «сохранения лица» российскому президенту он предложил задуматься о сохранении России.

Реакции Франции на слова Зеленского пока не было.