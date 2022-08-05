4 августа президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает АПА, в ходе телефонного разговора Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность по поводу напряженности в регионе в последние дни и отметил важность продолжения переговоров между Арменией и Азербайджаном и реализации положений трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Он выразил готовность Франции поддержать продолжение диалога между двумя странами.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что со стороны Армении была совершена очередная военная провокация и в результате этой провокации, произошедшей на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы, погиб азербайджанский военнослужащий. Глава государства отметил, что Вооруженные силы Азербайджана предотвратили эту провокацию, приняли необходимые ответные меры, и заявил, что вся ответственность за произошедшее лежит на Армении.

Президент Ильхам Алиев отметил, что необходимо обеспечить вывод с территории страны вооруженных сил Армении и незаконных армянских воинских формирований, которые продолжают находиться в Карабахском регионе Азербайджана. Но со стороны Армении это все еще не обеспечено. Что, в свою очередь, является нарушением официальным Ереваном положений заявления от 10 ноября 2020 года и невыполнением Арменией взятых на себя обязательств.

Глава государства подчеркнул, что по итогам соглашения, достигнутого с Министерством обороны России в соответствии с положениями трехстороннего заявления, определен маршрут новой дороги, альтернативной Лачинскому коридору, и строительство этой дороги Азербайджаном близится к завершению. По завершении этих работ, в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, предусматривается передислокация российских миротворческих сил на указанную дорогу.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.