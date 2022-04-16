Президент Франции Эммануэль Макрон пообщался с нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе.

По информации RTL France, действующий глава государства просит 23-летнего форварда не покидать французский чемпионат и переподписать контракт с парижским клубом.

Напомним, что нынешнее трудовое соглашение Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом этого года. По данным мировых СМИ, форвард не хочет оставаться в клубе и мечтает подписать контракт с мадридским «Реалом», который выбил парижан из текущего розыгрыша Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

В этом сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 28 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал 14 результативных передач. (Газета.Ру)