Макрон поедет на саммит G7 в США, если туда поедут остальные лидеры

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что готов в конце июня отправиться в Вашингтон на саммит G7 в том случае, если саммит посетят остальные лидеры стран «семерки, сообщает TACC со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

При этом Макрон отметил, что для очного мероприятия G7 необходимо «присутствие всех». Кроме того, для лидера Франции важным фактором является присутствие на саммите канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая ранее отказалась ехать на саммит «семерки» в США из-за пандемии.

Он выразил уверенность в том, что саммит должен стать «воплощением сплочения и подтверждением действий» в критический для мира момент и сообщил о субботнем телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

В Белом доме ранее заявили, что Вашингтон рассчитывает на очное проведение саммита Большой «семерки», которое Трамп в конце марта отменил из-за вспышки коронавируса (aif.ru).