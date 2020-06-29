Макрон поддержал идею изменить конституцию Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал в понедельник идею включить в конституцию страны новые обязательства, направленные на защиту экологии. Об этом он заявил, выступая перед участниками Гражданского конвента по климату.

«Я согласен с предложениями включить в первую статью конституции обязательства по борьбе за биологическое разнообразие и против изменения климата», — сказал французский президент. Он считает, что вопрос должен быть рассмотрен обеими палатами парламента, а затем вынесен на референдум. Он будет проведен в 2021 году.

«Франции необходимо отвести больше места экологии в своей экономической модели», — считает Макрон. В частности, речь идет о том, чтобы на такой основе гарантировать большую независимость страны в сфере снабжения продовольствием.(ТАСС)

| 2020-06-29T16:15:58+04:00 29 июня 2020, 18:03|12345 (Пока оценок нет)
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