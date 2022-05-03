Президенты России и Франции 3 мая поговорили по телефону. Это был первый телефонный разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном с конца марта. По сообщению Елисейского дворца, разговор длился более двух часов.

Пока отчёт о разговоре выпустил только Кремль. Как говорится на его сайте, Путин поздравил Макрона с переизбранием на пост президента (Макрон победил во втором туре выборов 24 апреля). Разговор был посвящён войне в Украине. Как сказано в сообщении Кремля, Путин проинформировал Макрона об «освобождении» Мариуполя. Также из сообщения следует, что Путин призвал Запад прекратить поставки Украине вооружений.

Путин также сказал, что Россия открыта к «диалогу» с Украиной, но обвинил Киев в «неготовности к серьёзной работе».

Переговоры прошли на фоне сообщений о возобновившемся наступлении российских войск на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе и в преддверии праздника 9 мая, когда, по сообщениям CNN и ряда других западных СМИ, ссылающихся на сообщения разведки, Путин может объявить об интенсификации боевых действий против Украины, вплоть до объявления мобилизации.

Макрон — один из немногих западных лидеров, кто поддерживает контакт с Путиным после начала российского вторжения в Украину 24 февраля. С конца марта они, однако, не говорили по телефону. Президент Франции заявлял, что такие разговоры даются ему тяжело, поскольку словам Путина доверять трудно, кроме того, события в Буче и других городах Украины, где была зафиксирована массовая гибель мирных жителей, поставили возможность диалога под ещё большее сомнение. (svoboda.org)