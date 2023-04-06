Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен попытаются убедить Китай пойти против Российской Федерации. Об этом сообщает Le Figaro.

В публикации отмечается, что у Макрона может не получиться достичь данной цели, ведь для привлечения Китая в «западный лагерь» по вопросу Украины он использует неэффективные методы, в частности финансовое давление.

По данным газеты, президент Франции планирует провести день интенсивных дискуссий с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках своего первого с 2019 года визита в Китай.

Издание подчеркивает, что Макрон не привлек к переговорам дипломатичных коллег, но на переговорах должна присутствовать фон дер Ляйен.

Ранее Макрон заявил, что Китай может сыграть важную роль в урегулировании украинского конфликта благодаря хорошим отношениям с РФ. (gazeta.ru)