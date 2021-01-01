Майк Тайсон заявил о готовности драться в 2021-м

Американский боксер Майк Тайсон подтвердил, что продолжит проводить выставочные поединки. Об этом сообщает TalkSport, цитируя прямой эфир спортсмена в Instagram. передает Lenta.ru.

54-летний Тайсон заявил, что его впечатлила готовность других ветеранов бокса выступать. Он отметил, что снова подерется в 2021 году и подчеркнул, что «в этот раз он будет выглядеть лучше».

В ноябре Тайсон вернулся в ринг. Его поединок с другим экс-чемпионом мира по боксу Роем Джонсом завершился неофициальной ничьей. Оба боксера при этом отказались принимать результаты боя.