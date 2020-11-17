Майк Помпео прибыл в Грузию

Госсекретарь США Майк Помпео вечером 17 ноября прибыл в Тбилиси, где в первой половине среды встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахарией, министром иностранных дел Давидом Залкалиани, а также представителями гражданского общества и грузинским православным патриархом Илией II, передает «Грузия Онлайн».

Госсекретарь Помпео прибыл в Тбилиси из Стамбула и во второй половине дня 18 ноября отбудет в Тель-Авив. Высокопоставленный американский дипломат посещает Грузию в рамках своего турне в семь стран-союзников США, включая Францию, Турцию, Грузию, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Саудовскую Аравию.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани приветствовал госсекретаря в Тбилисском аэропорту.