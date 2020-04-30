Махаббат Велиева: «Учебный год может начаться раньше»

Если ситуация того потребует, учебный год может начаться раньше.

Об этом сказала заместитель министра образования Махаббат Велиева, передает в четверг Trend.

Напомнив, что обычно учебный год начинается 15 сентября, она отметила, что в настоящее время обсуждаются вопросы в связи с завершением учебного года, а также программы.

Велиева добавила, что решение о начале учебного года принимает Кабинет министров, и информация по данному вопросу будет предоставлена на основании постановления Кабмина.

Махаббат Велиева также добавила, что для отмены каникул никаких оснований нет, и скорее, всего, мы не будем отнимать у детей право на отдых.

 

| 2020-04-30T13:26:05+00:00 30 апреля 2020, 13:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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