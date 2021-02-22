Маас считает, что договор с Ираном по ядерной программе еще можно спасти

Непоправимый ущерб Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана пока не нанесен, Тегерану следует выполнять его в полном объеме. Такое мнение выразил в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас в послании к участникам сессии Конференции ООН по разоружению.

«Президент [США Джо] Байден и госсекретарь [Энтони] Блинкен заявили о своей готовности вернуться к СВПД, если Иран со своей стороны будет его выполнять в полном объеме. В интересах Ирана сменить курс сейчас, пока договору еще не нанесен непоправимый ущерб», — сказал он.

По его словам, Берлин рассчитывает на полное выполнение соглашения со стороны Тегерана, а также на полноценное и прозрачное сотрудничество республики с МАГАТЭ.(ТАСС)