М. Панахов: ЦИК создала все условия для проведения выборов

«Центральная избирательная комиссия создала все условия проведения для прозрачных выборов».

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов сегодня на пресс-конференции, посвященной началу голосования на муниципальных выборах.

«Общественность будет информироваться об активности избирателей 5 раз в день — 10.00, 12.00, 15.00, 17.00 и 19.00. Я призываю всех избирателей посетить свои избирательные участки для осуществления своих конституционных прав. Процесс голосования завершится в 7 часов вечера», — заявил М. Панахов.