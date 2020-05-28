Лятиф Гандилов: «Беларусь и Азербайджан по-прежнему нацелены на развитие двустороннего взаимодействия»

«Каждый раз, когда в Беларуси возникают проблемы с наличием энергоресурсов, Азербайджан старается оказать поддержку».

Об этом в интервью агентству «БЕЛТА» рассказал посол Азербайджана в Беларуси Лятиф Гандилов.

«Сейчас мы понимаем, что торговые отношения — это хорошо, но они имеют какой-то предел, поэтому наши государства ориентированы на кооперационное и интеграционное сотрудничество. Мы уже давно работаем в этом направлении, например, собираем в Азербайджане белорусские тракторы, автомобили МАЗ. В настоящее время завершается строительство тракторного завода в Турции по совместной сборке тракторов, так мы выйдем на рынки третьих стран. Но не надо замыкаться на уже существующих проектах, есть и другие перспективные направления. Это может быть совместное производство генераторов, трансформаторов, лифтов, переработка сельскохозяйственной продукции. Эти вопросы могут обсуждаться.

В Беларуси может быть также налажена совместная нефтепереработка и последующая продажа продукции на рынок третьих стран. Но это только как пример. Главное, что Азербайджан уже имеет возможность поставлять нефть в Беларусь на постоянной основе. Что будет дальше, вопросы сотрудничества в энергетической отрасли, возможно, будут обсуждаться во время визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан, который ожидается в этом году», — сказал посол..

Отметим, что компания SOCAR в марте — апреле поставила в Беларусь несколько танкеров нефти общим объемом свыше 300 тыс. тонн.