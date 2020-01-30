Льва Парнаса выгнали со слушаний по импичменту Трампа

Полиция Капитолия в Вашингтоне в среду выпроводила украинского предпринимателя Льва Парнаса из сената США, где проходит суд в рамках импичмента президента Дональда Трампа, сообщил сенатор-республиканец Тед Круз.

Парнас является деловым партнером Руди Джулиани, личного адвоката Трампа. В настоящее время предприниматель и его компаньон Игорь Фруман обвиняются в США в незаконных пожертвованиях американским политикам от лица неназванных украинских чиновников и российского предпринимателя. По данным ряда СМИ, получателем денег мог быть и штаб Трампа. Кроме того, утверждается, что Парнас и Фруман помогали Джулиани вести собственное расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи на Украине. Парнас не время следствия не находится под стражей, но носит электронный браслет.

В свою очередь агентство Рейтер сообщило, что полиция не пустила Парнаса в здание. (РИА Новости)

| 2020-01-30T00:33:46+00:00 30 января 2020, 10:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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