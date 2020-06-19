Лукашенко заявил о срыве «плана дестабилизации» Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о срыве некоего «масштабного плана по дестабилизации» страны. «Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране. Мы это наблюдали, и давно», — заявил Лукашенко в пятницу, 19 июня, на совещании в Минске по поддержки реального сектора экономики, передает корреспондент агентства «БелТА».

«Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси (это не шутка и не запугивание) и привести страну к некоему майдану, — продолжил президент. — Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси».

По словам Лукашенко, «сегодня фокус всех политических интересов сконцентрирован на Беларуси — как с Запада, так и с Востока». Президент подчеркнул, что для него «нет большей ценности, чем Беларусь, — суверенная и независимая». «И на сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило», — продолжил он. (DW)