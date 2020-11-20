Лукашенко заявил, что не допустит приватизации белорусских предприятий Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит российской приватизации крупных белорусских предприятий. Об этом пишет РИА «Новости».
«Вы даже не думайте, что я пойду на какую-то обвальную приватизацию… Я не согласился даже с приватизацией с Россией. Почему? Потому что мы (ОАО «Гомсельмаш») стали бы придатком «Ростсельмаша», — сказал Лукашенко, выступая на предприятии «Гомсельмаш».
Он заключил, что не хочет, чтобы «мы стали придатком кого-то».
Белорусский лидер отметил, «платите деньги, а мы потом будем смотреть, что мы от этой приватизации получим». По его словам, при достаточном финансировании Белоруссия создаст новую технику и поставит на иностранные рынки.