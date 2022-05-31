Александр Лукашенко заявил, что российский диктатор Владимир Путин напал бы на Беларусь, реализовав «украинский сценарий».

Об этом Лукашенко заявил во вторник, 31 мая.

В частности, он назвал войну в Украине «не реализованным в Беларуси сценарием», намекая, что Путин напал бы на его страну, если бы он не стал президентом и не поддержал агрессивную политику российского диктатора.

«Глядя на Украину, мы понимаем, что там разворачивается сценарий, не реализованный на нашей земле. Когда я задаюсь вопросом, что было бы с нами, — пожалуйста, смотрите на Украину. Мы понимаем уровень угроз, активность которых сейчас сместилась бы на территорию соседней страны.