Лукашенко заявил, что Белоруссия не могла отказаться от военного парада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал проведение военного парада в Минске, несмотря на пандемию коронавируса. Все остальные страны постсоветского пространства отказались от шествий, концертов и демонстраций из-за угрозы новой вспышки заболевания. Проведение массового мероприятия в Белоруссии вызвало критику cо стороны ВОЗ.

— В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов,- объяснился Лукашенко.

С его слов, у Белоруссии «не было другого выбора».

— А если и был бы — мы бы поступили бы так же,- подчеркнул президент.

Он назвал Белоруссию памятником той страшной войны, вспомнил про «погибших, замученных, сожженных» советских людях.

Мы преклоняемся перед подвигом русских и белорусов, украинцев и евреев, татар и казахов, таджиков и узбеков, киргизов и туркменов, грузин, армян, азербайджанцев и молдаван, латышей, литовцев, эстонцев – всех жителей Советского Союза,- приводят его слова РИА Новости.

Парад Победы в Минске Александр Лукашенко посвятил всем советским воинам (kp.ru).