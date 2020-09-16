Лукашенко рассказал, когда пройдут новые президентские выборы в стране

Разработка новой белорусской конституции должна сопровождаться выработкой единого видения, какой Беларусь должна стать в перспективе, заявил в среду президент республики Александр Лукашенко.
«Настало сегодня время придать новый импульс общественно-политической жизни. Важно сформировать единое видение того, какой в перспективе должна быть наша страна, ее государственное устройство. Это конституция», — сказал Лукашенко на встрече с политическим активом страны. Его высказывания приводит Sputnik Беларусь.
По словам главы государства, власти страны «выборы провели, результат получили».
«На этом точка. Наверное, хватит будоражить общество. Следующие президентские выборы — по конституции. Как определимся, так и будет», — подчеркнул Лукашенко.
Как отметил глава государства, в новой конституции следует прописать сдержки и противовесы, баланс власти, все соответствующие новации должны быть обсуждены на Всебелорусском народном собрании.