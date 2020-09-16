Лукашенко рассказал, когда пройдут новые президентские выборы в стране

«На этом точка. Наверное, хватит будоражить общество. Следующие президентские выборы — по конституции. Как определимся, так и будет», — подчеркнул Лукашенко.

Как отметил глава государства, в новой конституции следует прописать сдержки и противовесы, баланс власти, все соответствующие новации должны быть обсуждены на Всебелорусском народном собрании.