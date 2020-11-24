Лукашенко рассказал, как его можно отстранить от власти

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Запад не может «свергнуть строй» и отстранить его от должности. Это могут сделать только сами белорусы на основании действующих законов и конституции.

Он сделал это заявление, выступая на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств. По его словам, западные страны в последнее время очень волнуются за развитие Беларуси, поэтому строят «разные схемы воздействия» на белорусскую власть и президента.

«Дошли до того, что готовы подключить к этому процессу Россию, но не знают как. Я делаю это заявление на основании железных, как говорят в Китае, фактов», — цитирует Лукашенко «БелТА».

Однако, как он подчеркнул, президента республики можно отстранить от власти только одним путем — законным.

«Подсказываю путь, он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской конституции», — отметил глава государства.

Протесты в Беларуси продолжаются с августа. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

| 2020-11-24T18:40:07+04:00 24 ноября 2020, 20:25|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
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