Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой Владимиром Путиным провел переговоры с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера в Telegram-канале.

«Сегодня утром Президент России Владимир Путин проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации на юге России с частной военной компанией Вагнер. Главы государств договорились о совместных действиях.

В развитие договоренностей, Президент Беларуси, дополнительно уточнив по имеющимся собственным каналам ситуацию, по согласованию с Президентом России провел переговоры с руководителем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным.

Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

На данный момент на столе — абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер», — отмечается в сообщении.