Лукашенко призвал готовиться ко второй волне эпидемии коронавируса

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал серьезно готовиться ко второй волне эпидемии COVID-19.

«Мы должны держать в уме вторую волну. Никто не доказал, что она будет, но мы должны к этому готовиться. И никто не знает, когда она придет. Если зимой и осенью, то дай Бог, чтобы мы серьезно смогли подготовиться к этому. А, может быть, сия беда нас минет. Тем не менее, расслабляться нельзя», — сказал Лукашенко на совещании 25 мая в Минске. Его цитирует госагентство БелТА.

Касаясь текущей эпидситуации, президент заявил о постепенном улучшении. «Если, я часто говорю это последний месяц, и дальше так пойдет, то будем считать, что мы справились с Божьей помощью с этим заболеванием. Свидетельством тому является, что мы в Витебске больницы начали зачищать, вымывать — те, которые готовили как резерв для коронавируса», — отметил он.

Лукашенко также отметил стабилизацию заболеваемости и даже некоторое снижение в Минской области. Неплохая обстановка и в Могилевской области. «Если так, то у нас останутся только две области — Брестская и Гомельская, — которые мы должны контролировать. Они позже всех вошли в этот процесс, и специалисты говорят о том, что они позже всех и выйдут, на неделю где-то», — заметил президент.

«Коек предостаточно. Тяжелых меньше стало. Видимо, вирус все-таки ослаб уже, вирулентность его уже не та», — добавил он.