Александр Лукашенко признался, что его режим сотрудничает с подконтрольными России террористическими группировками в ОРДЛО, а также в оккупированном Крыму.

Об этом пишет беларуское издание Белта.

Он заявил, что Беларусь признает террористов «ЛДНР» и Крым, если в этом будет «смысл» и «потребность».

«Но какой смысл сегодня, признаю я публично или не признаю. Мы фактически с ними сотрудничаем. Я буду помогать Луганску и Донецку. Крыму буду помогать. Мы с ними сотрудничаем, мы этого не прячем», — сказал он.

Он добавил, что Беларусь «де-факто признала, что есть Крым, Луганск и Донецк: «Потому что мы с ними сотрудничаем».

«Надо — признаю («ЛДНР» и аннексию Крыма) указом Президента. Если это нужно будет. Но сейчас это ничего не даст дополнительно», — ответил Лукашенко.

При этом он уточнил, что военное участие Беларуси в войне на стороне России «не нужно сейчас».