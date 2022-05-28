Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет в разы увеличить численность белорусской армии, создав «народное ополчение».

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на БЕЛТА, такое заявление сделал министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

По его словам, что приказ о создании ополчения был дан Лукашенко. «Мы видим, что этот вопрос также очень важен. Главное, что у нас есть для этого люди и вооружение. Действительно, количество защитников нашей страны может увеличиться в разы. Это имеет большое значение в сложившейся ситуации. Ответ будет адекватным, если кто-то придет на нашу землю», — заявил Хренин.