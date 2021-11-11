Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит грузов и газа через территорию страны в Евросоюз. Это может быть сделано в ответ на новые санкции против Минска, которые готовятся странами ЕС.

О готовности к таким мерам Лукашенко заявил в четверг на встрече с правительством, передаёт государственное агентство БелТА.

«А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться — ни перед чем, — цитирует его агентство. — Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда?»

Через белорусскую территорию проходит российский газопровод Ямал — Европа, железная дорога используется Китаем для транзита грузов в рамках программы «один пояс — один путь», через автотрассы проходит примерно две трети автомобильных перевозок из Европы в Россию. На транспортные услуги приходится до 47 процентов экспорта в белорусской экономике, эта доля могла вырасти после введения международных санкций против режиме Лукашенко.

Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз расширит санкции против Минска на следующей неделе. По её словам, в начале декабря новые санкции введут США. (svoboda.org)