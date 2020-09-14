Лукашенко прибыл в Сочи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом информирует агентство «БелТА».

Ранее сообщалось, что переговоры глав двух государств пройдут в формате «один на один».

Отмечается, что президенты в ходе встречи затронут такие темы, как состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, союзные отношения, международную проблематику и обстановку в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы.

| 2020-09-14T12:37:35+04:00 14 сентября 2020, 12:45|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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