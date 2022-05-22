«Сочи вновь стал площадкой для важных межгосударственных диалогов. В наш город прибыл президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко для встречи с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», — написал чиновник.

Он уточнил, что главы двух государств обсудят ключевые вопросы по взаимодействию в рамках нынешних политических условий. Градоначальник также отметил важность проведения подобных мероприятий на территории курорта.