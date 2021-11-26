Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу прибыл в лагерь беженцев в торгово-логистическом центре в Брузгах у границы с Польшей, передает ТАСС.

Лукашенко обратился к руководству Польши с просьбой пропустить беженцев в Германию, поскольку «тогда проблема кризиса на границе будет решена».

Лукашенко заверил находящихся на белорусско-польской границе беженцев, что белорусские власти не будут политизировать их проблемы.

«Ни в коем случае не будем играть и делать политику на ваших судьбах» — отметил Лукашенко, выступая в пятницу перед мигрантами возле логистического центра рядом с пунктом пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе.

Беларусь не пойдет на эскалацию напряженности в отношениях с Польшей, чтобы создать гуманитарный коридор для беженцев, заявил Лукашенко. По его словам, белорусские власти не будут насильно выдворять беженцев.

Лукашенко заявил, что если сейчас не решить проблему беженцев, она будет на порядок мощнее уже зимой и весной.