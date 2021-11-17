Президент Беларуси Александр Лукашенко выдвинул несколько требований во время телефонного разговора с врио канцлера Германии Ангелой Меркель в связи с миграционным кризисом.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает германский таблоид BILD, ссылаясь на источники.

«И это то, чего хотел Лукашенко: его признания президентом — чтобы никакого больше пренебрежительного «господина Лукашенко», — пишет издание.

По его данным, белорусский лидер, потребовал отмены санкций ЕС против страны, введенных после выборов в 2020 году, а также после принудительной посадки самолета Ryanair. Он заявил, что ЕС должны принять половину мигрантов, ранее въехавших в Беларусь, а также помочь с финансированием строительства пунктов приема для беженцев.

Первый раз на этой неделе Лукашенко и Меркель говорили по телефону вечером 15 ноября. Позже белорусский президент сообщил, что во время того разговора он предложил Меркель варианты разрешения миграционного кризиса. По его словам, она взяла паузу, чтобы обсудить это с членами Евросоюза, после чего контакты будут продолжены.

Летом на границе Беларуси с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.

Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собрались более двух тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ. После этого мигранты разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска Брузги в Гродненской области.

В понедельник около 3,5 тысячи человек перебрались из лагеря к КПП и расположились «прямо на линии границы». На следующий день начались стычки с польскими силовиками. Мигранты бросали в них камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

Сейчас у пункта пропуска никого нет: часть беженцев перебралась в транспортно-логистический центр, где белорусы организовали им ночлег, часть вернулась в лес.

Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегалов: из-за санкций на это нет «ни денег, ни сил».