Лукашенко подписал указ о комиссии по изменению конституции

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о Конституционной комиссии, которая займется подготовкой предложений по изменению основного закона страны. Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В состав комиссии вошли 36 человек, ее главой назначен председатель Конституционного суда страны Петр Миклашевич.

«Созданной Конституционной комиссии поручено разработать предложения по изменению Конституции Беларуси и обеспечить их всенародное обсуждение», – указано в сообщении.

Кроме того, новый орган наделен правом задействовать в работе руководителей и специалистов государственных органов и иных организаций.

Предложения по изменению конституции должны быть представлены президенту до 1 августа текущего года, впоследствии они будут вынесены на референдум.