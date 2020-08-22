Лукашенко обвинил Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Запад в прямом вмешательстве в ситуацию, которая сложилась в республике после президентских выборов.

«Речь идет о финансировании, вытаскивании нас на переговоры с ОБСЕ — понятно, для чего они это делают», — приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.

Белорусский президент также усмотрел признаки «военной поддержки» протестующих странами НАТО.

«Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска — и на Беларуси можно поставить крест».

В целом ситуация в республике развивается «по плану цветных революций», добавил он. По его словам, «внешний фактор» появился в Беларуси из-за того, что «власть на месте».

Ранее Лукашенко поручил военному командованию страны задействовать «самые жесткие меры» для защиты территориальной целостности Беларуси. До этого на встрече с работниками одного из заводов он обвинил США и страны Евросоюза в организации «заварушки». В частности, президент заявил о наличии специального центра в Варшаве, где координируются действия протестующих.